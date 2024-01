Selama periode Sengoku di Jepang, praktek mempekerjakan tentara bayaran untuk memelihara diri mereka sendiri sangat lazim dilakukan oleh keluarga kaya yang mampu. Tentu saja, klan Samurai dan klan Ninja sama-sama beradu untuk mendapatkan posisi tersebut, bersama dengan harapan sanggup membawa kehormatan, rasa hormat, dan kekayaan bagi klan mereka jika terpilih. Karena perseteruan yang sedang terjadi pada ke-2 klan ini, Samurai dan Ninja muncul bertarung setiap hari, meminta untuk memperlihatkan kemampuan dan kekuasaan mereka kepada semua keluarga kaya yang tetap merekrut. Samurai bangga akan keterampilan bertarung pedang dan kemampuan kasar mereka, sementara Ninja tawarkan kerahasiaan dan pemberian tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga.

“Ninja vs Samurai” adalah slot video 5 gulungan, 3 baris yang menampilkan putaran gratis bersama dengan pengganda dan menambahkan lambang Liar. Dapatkan kesempatan untuk mengakibatkan Fitur Putaran Gratis bersama dengan 9 putaran gratis kala pa-gunungsitoli.net 3 lambang Ninja Scatter dan/atau lambang Samurai Scatter muncul di mana saja terhadap gulungan 2, 3, dan 4. Lipat gandakan kemenangan Anda kala putaran gratis diubah menjadi putaran gratis Fitur Ninja Samurai , di mana semua kemenangan terhadap gulungan akan dikalikan dan gulungan 1 sampai 5 akan dipilih untuk diisi bersama dengan lambang Wild.

Fitur Slot Seluler Ninja vs Samurai

Ninja vs Samurai oleh Pocket Games Soft dikemas bersama dengan fitur unik yang tersedia di semua mesin slotnya di kasino yang diratifikasi. Mempelajari langkah memanfaatkan fitur-fiturnya bersama dengan detail akan meningkatkan kesempatan kemenangan Anda secara penting sementara bermain game. Fitur-fitur ini adalah:

Menyebar. Penjudi cuma sanggup mengakibatkan simbol-simbol ini terhadap gulungan dua, tiga, dan empat. Apalagi tersedia dua style Scatters yakni Ninja Scatters dan Samurai Scatters yang seragam secara universal di didalam game. Mendapatkan paduan dua Scatter tidak serupa ini akan mengakibatkan putaran bonus Free Spins, agar Anda tidak wajib repot memutar tiga pertandingan.

Putaran Gratis . Seperti yang dinyatakan sebelumnya, Scatters berperan penting didalam mengakses fitur ini. Setiap Scatters sanggup mengaktifkan tiga Free Spins bersama dengan bonus cii-ciri

khusus. Selanjutnya, mendaratkan tiga ninja dan Samurai Scatters di gulungan dua, tiga, dan empat akan meningkatkan jumlah Putaran Gratis yang Anda dapatkan menjadi sembilan. Putaran Gratis setelah itu mengakibatkan fitur luar biasa lainnya, yang akan kami bahas selanjutnya.

Bonus Ninja dan Samurai . Bonus Ninja pilih pengganda pada 2x, 3x, atau 5x dan menerapkannya

terhadap kemenangan Putaran Gratis Anda. Di sisi lain, bonus Samurai mengimbuhkan maksimal 5 gulungan Wild untuk setiap putaran. Oleh sebab itu, fitur bonus Ninja dan Samurai meningkatkan sentuhan kemenangan ekstra dan dipicu secara acak bahkan sementara Anda memainkan Ninja vs Samurai secara gratis.

Jika Anda mulai wajib menguji fitur unik ini, coba demo Ninja vs Samurai gratis di web kami.

Kemenangan Maksimum Dalam Game

Dengan kurang lebih 20 garis pembayaran, slot video ini memberi Anda opsi taruhan yang menguntungkan. Sebagai pemain slot, target utama bermain permainan slot bersama dengan uang sungguhan adalah untuk mendapatkan kemenangan besar. Kemenangan maksimum adalah 15.000x taruhan Anda. Mendapatkan kemenangan ini bersama dengan taruhan maksimum 100 koin bukanlah sistem yang bebas hambatan dan memerlukan banyak kesabaran.

RTP game sementara Anda bermain online bersama dengan uang sungguhan dan gratis adalah 97,44%. Selain itu, ia memiliki volatilitas sedang, yang kurangi risiko Anda dan meningkatkan barangkali imbalan Anda. Jika Anda menghendaki slot video yang membantu Anda meminimalkan risiko dan membiayai Anda secara bersamaan, game ini adalah pilihan paling baik Anda.

Desain Game Ninja vs Samurai

Meja permainan di sini menampilkan 5 gulungan disempurnakan 3 baris di mana terdapat 20 garis pembayaran tetap untuk beroleh lambang yang sesuai berasal dari tabel pembayaran. Selain gameplay dasar, terdapat fitur bonus yang bisa dipicu dengan memutar gulungan, mempunyai faktor tidak sama ke didalam gameplay permainan slot Ninja vs Samurai. Pengembang game ini sudah menerapkan ambient soundtrack untuk mengiringi gameplay yang memukau.

Ponsel Ninja vs Samurai

Seperti disebutkan sebelumnya, PG Soft dikenal sering merilis slot baru yang dioptimalkan untuk gameplay seluler, disempurnakan lagi Ninja vs Samurai tidak jauh berbeda. Pemain bisa dengan santai memutar gulungan didalam permainan di sini selagi bepergian manfaatkan perangkat yang terhubung ke internet dengan kebolehan menggerakkan perangkat lunak HTML5.

Simbol Slot Ninja vs Samurai

Simbol nilai lebih rendah yang dimainkan di sini terdiri berasal dari empat nilai kartu tertinggi yaitu J, Q, K, plus A, didesain dengan warna pudar sesuai dengan tema Ninja vs Samurai. Simbol-simbol ini bisa sebabkan paduan pada 3 plus 5 terhadap garis pembayaran di slot Ninja vs Samurai plus punya pembayaran pada 20x disempurnakan 40 taruhan untuk yang terakhir.

Ada beberapa lambang spesifik tema di slot ini; pedang Samurai plus bintang Ninja Shuriken bisa memberi hadiah lebih berasal dari dua kali lipat pembayaran tertinggi dengan nilai lebih rendah, menawarkan 100x taruhan untuk 5 tipe di gulungan. Simbol dengan nilai tertinggi didalam Ninja vs Samurai adalah lambang Wild, yang bisa mendarat sebagai paduan penuh terhadap gulungan.

Terdapat lambang bonus terhadap slot ini yang menghadirkan fitur menarik untuk dimainkan, pada lain lambang Wild, Samurai, plus lambang Ninja Scatter. Yang paling akhir bisa membayar 150x taruhan untuk 5 tipe terhadap gulungan, disempurnakan 500x taruhan pada mulanya untuk hal yang sama.

Putusan kami

Untuk kemudahan dan kenyamanan, PG Soft menciptakan game yang terinspirasi berasal dari Jepang ini untuk memenuhi keperluan para pemain yang menyukai game mobile. Desain game ini dibuat sepenuhnya responsif dan kompatibel seluler di semua perangkat genggam iOS, Android, dan Windows. Koneksi internet yang stabil dan browser yang luar biasa merupakan prasyarat penting sementara Anda bermain di ponsel.

Sebelum bermain bersama dengan uang sungguhan, mainkan demo slot Ninja vs Samurai untuk membangun kiat permainan paling baik untuk Anda sendiri. Setelah itu, menikmati layanan menarik yang ditawarkan slot ini.